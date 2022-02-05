Информационная кампания Запада против России резко обострилась с началом ОИ-2022 - Захарова

Спекуляции западных СМИ о том, что Россия якобы напала на Украину, являются провокацией, это связано, в том числе, с проходящими в Китае зимними Олимпийскими играми, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это способ ведения войны», - сказала Захарова в субботу в эфире радиостанции «Радио России».

«Традиционно есть времена обострений. В мировой сезонности есть реперные точки в виде олимпиад. Когда почему-то, по не понятным обывателю причинам международная информационная среда начинает как-то «подзакипать», особенно в тех случаях, когда Олимпиада проводится не в тех государствах, в которых нужно Западу», - отметила Захарова.

«Как только речь идет о проведении Олимпийских игр в стране не вот этого «западного круга»..., тут же начинается обостряться все: права человека, национальные вопросы, региональные конфликты и многое другое», - сказала официальный представитель МИД РФ.

«На данном этапе совпало все: и Олимпийские игры, проведение их в Китае, который объявлен в последние годы таким же глобальным ... уже не конкурентом, уже не соперником, а уже врагом», - заявила Захарова.

Появившиеся накануне публикации в западных СМИ о якобы начавшейся агрессии в отношении Украины со стороны России она охарактеризовала как «информационно-политическое давление».

«Сейчас это все обострилось, стало массовым, сейчас это стало мировой кампанией в отношении нашей страны под лозунгом якобы готовящейся российской агрессии», - сказала Захарова.

«Это уже не пропаганда. Это страшное преступление против нашей планеты, которое совершаются под эгидой западного мейнстрима», - добавила официальный представитель МИД РФ.

Американское информагентство Bloomberg в ночь на субботу опубликовало сообщение под заголовком: «Россия вторглась в Украину». Обнаружив ошибку, агентство сняло сообщение и извинилось за случившееся. Как пояснило агентство, были заготовлены заголовки на разные варианты развития событий. В данном случае заголовок «Россия вторглась в Украину» поставили ошибочно, о чем агентство «очень сожалеет».