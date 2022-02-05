В России не понадобится контрольный тест на COVID-19 при выписке граждан, находящихся на лечении дольше 7 дней

Заболевших коронавирусом будут выписывать без проведения контрольного теста, в случае, если они будут находиться на лечении дольше 7 дней, в случае, если выписка проводится менее, чем через неделю, пациенты должны сдать тест на COVID-19 не раньше, чем через 3 дня после подтверждения диагноза.
Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более календарных дней», - говорится в постановлении.
При этом, в случае если время лечения (наблюдения) пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 составляет менее 7 календарных дней, то выписка осуществляется после получения одного отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19, проведенного не ранее чем через 3 календарных дня после получения положительного результата лабораторного обследования на COVID- 19.
Новые правила вступают в силу с 6 февраля.
Кроме того, согласно постановлению, выписка пациента из стационара для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения отрицательного результата исследования на COVID-19, «за исключением выписки пациентов, проживающих в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и средствах размещения, предоставляющих гостиничные услуги».
Согласно постановлению, вносятся и изменения в порядок подтверждения диагноза. Теперь подтвержденным случаем COVID-19 считается случай с лабораторным подтверждением любым из методов, определяющих антиген возбудителя или генетический материал возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в РФ.
Ранее больные коронавирусом должны были соблюдать карантин в течение 14 дней. Для выписки у граждан брали контрольный ПЦР-тест на COVID-19 на 10-11 день после подтвержденного диагноза. Если тест был положительным, заболевший оставался на изоляции до получения отрицательного теста.
ANAMA привлекла частную компанию к разминированию в Карабахе
Запуск Зангезурского коридора откроет новые горизонты и для членов ЕС - спикер парламента Азербайджана
ЕС выделяет Азербайджану пакет финансовой помощи в 2 млрд евро - ЕК
«Северный поток 2» повышает необходимость в диверсификации газовых поставок - вице-канцлер ФРГ
Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «стабильный»
Fitch понизило прогноз рейтинга «B» Украины до «стабильного»
Шансы «дельты» снова стать доминирующим штаммом COVID-19 невелики - эксперт Роспотребнадзора
Риск госпитализации после заражения «омикроном» на 75% ниже, чем при других штаммах COVID-19 - исследование
Норвежская лыжница стала обладательницей первого «золота» ОИ-2022
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ВТБ (Азербайджан) расширяет линейку вкладов
В Бакинской высшей школе нефти прошли тренинги по возобновляемым источникам энергии
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров