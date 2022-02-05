В России не понадобится контрольный тест на COVID-19 при выписке граждан, находящихся на лечении дольше 7 дней

Заболевших коронавирусом будут выписывать без проведения контрольного теста, в случае, если они будут находиться на лечении дольше 7 дней, в случае, если выписка проводится менее, чем через неделю, пациенты должны сдать тест на COVID-19 не раньше, чем через 3 дня после подтверждения диагноза.

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более календарных дней», - говорится в постановлении.

При этом, в случае если время лечения (наблюдения) пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 составляет менее 7 календарных дней, то выписка осуществляется после получения одного отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19, проведенного не ранее чем через 3 календарных дня после получения положительного результата лабораторного обследования на COVID- 19.

Новые правила вступают в силу с 6 февраля.

Кроме того, согласно постановлению, выписка пациента из стационара для продолжения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения отрицательного результата исследования на COVID-19, «за исключением выписки пациентов, проживающих в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и средствах размещения, предоставляющих гостиничные услуги».

Согласно постановлению, вносятся и изменения в порядок подтверждения диагноза. Теперь подтвержденным случаем COVID-19 считается случай с лабораторным подтверждением любым из методов, определяющих антиген возбудителя или генетический материал возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в РФ.

Ранее больные коронавирусом должны были соблюдать карантин в течение 14 дней. Для выписки у граждан брали контрольный ПЦР-тест на COVID-19 на 10-11 день после подтвержденного диагноза. Если тест был положительным, заболевший оставался на изоляции до получения отрицательного теста.