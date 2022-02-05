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СНГ 05.02.2022 17:30

Грузовик насмерть сбил сотрудницу таможни на белорусско-польской границе

На белорусско-польской границе в пункте пропуска «Козловичи» в субботу грузовик сбил сотрудницу таможни, она скончалась.

«Сегодня с 12:00 до 13:00 на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Козловичи» произошел трагический случай. Водитель грузового транспортного средства совершил наезд на сотрудницу таможенных органов при исполнении ею служебных обязанностей», - сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

«Коллектив таможенных органов глубоко скорбит в связи со страшной трагедией и выражает соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным и близким. Семье погибшей будет оказана необходимая помощь», - говорится в сообщении.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ТАМОЖНЯ, ИНЦИДЕНТ, ЖЕРТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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