Грузовик насмерть сбил сотрудницу таможни на белорусско-польской границе

На белорусско-польской границе в пункте пропуска «Козловичи» в субботу грузовик сбил сотрудницу таможни, она скончалась.

«Сегодня с 12:00 до 13:00 на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Козловичи» произошел трагический случай. Водитель грузового транспортного средства совершил наезд на сотрудницу таможенных органов при исполнении ею служебных обязанностей», - сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

«Коллектив таможенных органов глубоко скорбит в связи со страшной трагедией и выражает соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным и близким. Семье погибшей будет оказана необходимая помощь», - говорится в сообщении.