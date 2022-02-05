В России с 6 февраля отменяется карантин для контактировавших с больными коронавирусом

Семидневный карантин для лиц, контактировавших с больными коронавирусом, отменяется, следует из постановления главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

Постановление главы Роспотребнадзора опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, контактировавшие с больным COVID-19 теперь не должны соблюдать изоляцию в случае отсутствия симптомов заболевания (как коронавируса, так и ОРВИ).

Ранее гражданин должен был находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 7 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления, в случае развития заболевания.

Новые правила вступают в силу с 6 февраля.

Как ранее сообщила Попова, недельный карантин для граждан отменяется в связи с особенностями штамма коронавируса «омикрон», из особенностей которого такая ограничительная мера теряет смысл.

При этом она отметила, что «если будет другой вариант штамма (коронавируса), то, наверное, будет другая эпидемиологическая тактика, ведь эпидемиологическая тактика связана со свойствами возбудителя».

По ее словам, свойство «омикрон»-штамма заключается в очень быстрой передаче от человека к человеку, и в том, что в удельном весе всех заболевших большое количество тех, кто болеет бессимптомно. Так, по словам Поповой, в целом по стране около 17-20% граждан болеют бессимптомно, в Москве этот показатель 40%.

Ранее карантин для контактных в России составлял 7 дней. При этом привитые от COVID-19 и граждане, перенесшие заболевание, с момента выписки которых не прошло полгода, могут карантин не соблюдать.