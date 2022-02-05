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СНГ 05.02.2022 18:30

Срок лечения пациентов с COVID-19 в Москве с 6 февраля сокращается до 7 дней

Срок лечения пациентов с коронавирусом в столице сокращается до одной недели, новые правила начинают действовать с 6 февраля, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации и Приказом Минздрава, срок лечения пациентов с COVID-19 сокращается до 7 дней», - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые правила распространяются только на пациентов, кому диагноз был поставлен начиная с 6 февраля. В таком случае москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении 7 дней с момента подтверждения диагноза COVID-19 при отсутствии симптомов заболевания. Горожане, которые заболели до 6 февраля, должны соблюдать режим изоляции до 14-го дня.

Если пациенту был поставлен диагноз до 6 февраля и открыт больничный, то до окончания двухнедельного срока лечения с ним свяжется врач поликлиники и по итогам аудиоконсультации дистанционно закроет или продлит больничный лист. Если же диагноз был поставлен с 6 февраля включительно, то врач свяжется с больным до окончания семидневного срока.

«В любом из двух случаев приходить в поликлинику для закрытия больничного не нужно. Электронный больничный будет сохранен в электронной медицинской карте пациента и автоматически направлен работодателю», - добавили в оперштабе.

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Тэги: МОСКВА, КОРОНАВИРУС, ЛЕЧЕНИЕ, СРОКИ


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