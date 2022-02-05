Столтенберг сообщил о разговоре с Макроном по ситуации вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию вокруг Украины.

«Провели хороший разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о наращивании Россией военной мощи в Украине и вокруг него. Я высоко оцениваю его личную приверженность двойному подходу НАТО: сдерживание/защита и диалог. Единство НАТО имеет ключевое значение в этот критический момент», - написал Столтенберг в субботу в Twitter.

Накануне Елисейский дворец сообщил, что президент Франции рассчитывает посетить на следующей неделе Россию и Украину. «Макрон посетит 7 февраля Россию, 8 февраля - Украину», - говорилось в сообщении.