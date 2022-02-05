Власти Москвы отменили карантин по COVID-19 в школах и детских садах

В московских школах и детских садах отменяется карантин по коронавирусу, сообщил в субботу оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«Согласно постановлению Роспотребнадзора, необходимость соблюдения режима изоляции отменена для людей, контактировавших с больными COVID-19. Это решение также распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее», - говорится в сообщении.

По решению школ классы или группы могут быть переведены на карантин по причине отсутствия из-за болезни 20% и более детей.

Очные занятия для классов и групп на карантине возобновляются 7 или 8 февраля по решению образовательных учреждений. По инициативе родителей действующий карантин может быть продлён до ранее установленного срока.