Столтенберг и фон дер Ляйен обсудили ситуацию вокруг Украины и координацию НАТО и ЕС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно ситуации вокруг Украины, он отметил важность координации НАТО и ЕС по следующим шагам.
«Уведомил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен относительно наращивания Россией мощи и дестабилизирующих действий вокруг Украины. Очень важно сохранять тесную координацию между НАТО и ЕС в отношении следующих шагов, включая возможные санкции», - написал он в твиттере в субботу.
Со своей стороны фон дер Ляйен отметила, что «хотя мы очень надеемся, что дипломатическое решение будет найдено, любая дальнейшая агрессия со стороны России будет встречена твердым ответом и жесткими санкциями».
Ранее в субботу Столтенберг также провел разговор на ту же тему с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
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