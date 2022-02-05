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Дальнее зарубежье 05.02.2022 19:20

Столтенберг и фон дер Ляйен обсудили ситуацию вокруг Украины и координацию НАТО и ЕС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно ситуации вокруг Украины, он отметил важность координации НАТО и ЕС по следующим шагам.

«Уведомил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен относительно наращивания Россией мощи и дестабилизирующих действий вокруг Украины. Очень важно сохранять тесную координацию между НАТО и ЕС в отношении следующих шагов, включая возможные санкции», - написал он в твиттере в субботу.

Со своей стороны фон дер Ляйен отметила, что «хотя мы очень надеемся, что дипломатическое решение будет найдено, любая дальнейшая агрессия со стороны России будет встречена твердым ответом и жесткими санкциями».

Ранее в субботу Столтенберг также провел разговор на ту же тему с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Тэги: НАТО, ЕВРОКОМИССИЯ, РАЗГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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