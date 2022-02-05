Два российских бомбардировщика Ту-22М3 выполнили патрулирование над Беларусью

Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси и вернулись в Россию, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

«В ходе полета самолетов дальней авиации было отработано решение совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил республики Беларусь», - говорится в сообщении.

«Продолжительность полета составила около 4 часов. Все поставленные задачи выполнены полностью», - заявили российские военные.

«Дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории РФ», - говорится в сообщении.

В прошлом году российские военные направляли в Беларусь для патрулирования самолеты Ту-22М3 и Ту-160. Эти самолеты относятся к дальней авиации Воздушно-космических сил, воздушному компоненту российской ядерной триады.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО: Backfire), предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Россия и Беларусь проводят проверку сил реагирования союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, до 9 февраля планируется передислокация и создание группировок войск. С 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения «Союзная решимость - 2022».