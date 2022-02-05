Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9494 RUR   0.0223 GBR   2.3128 TRY   0.1253

Цена на нефть

03.02 $/bbl +/- WTI 90.27 +2.01 Brent 91.11 +1.64

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 05.02.2022 19:30

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 выполнили патрулирование над Беларусью

Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Беларуси и вернулись в Россию, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

«В ходе полета самолетов дальней авиации было отработано решение совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил республики Беларусь», - говорится в сообщении.

«Продолжительность полета составила около 4 часов. Все поставленные задачи выполнены полностью», - заявили российские военные.

«Дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории РФ», - говорится в сообщении.

В прошлом году российские военные направляли в Беларусь для патрулирования самолеты Ту-22М3 и Ту-160. Эти самолеты относятся к дальней авиации Воздушно-космических сил, воздушному компоненту российской ядерной триады.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО: Backfire), предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Россия и Беларусь проводят проверку сил реагирования союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, до 9 февраля планируется передислокация и создание группировок войск. С 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения «Союзная решимость - 2022».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, БОМБАРДИРОВЩИКИ


Похожие новости


Минобороны РФ сообщило о перебазировании в Беларусь на учения штурмовиков Су-25СМ Генсек ОДКБ: учение «Союзная решимость» - внутренне дело Беларуси и России Москва поможет Минску противостоять внешнему давлению - Путин Беларуси не нужны новые кредиты РФ - Лукашенко Минск рассчитывает реализовать почти все союзные программы с РФ к 2025 году Лукашенко и Путин обсудили возобновление транспортного сообщения между двумя странами - пресс-секретарь белорусского президента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]