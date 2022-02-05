Джонсон и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины и договорились продолжить работу над санкциями

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эмманюэль Макрон обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины и договорились продолжить работу над санкциями против России, говорится в заявлении, распространенном в субботу Даунинг-стрит.

«Лидеры проинформировали друг друга о соответствующих обсуждениях с международными партнерами, в том числе по итогам визита премьер-министра в Киев. Они согласились с тем, что поиск дипломатического решения нынешней напряженности должен оставаться первоочередной задачей», - отмечается в нем.

В заявлении говорится, что они обсудили работу «по укреплению восточного фланга НАТО, чтобы обеспечить полную защиту союзников от злонамеренных действий России, где бы и как бы они ни происходили». Также они обсудили ограничительные меры, разрабатываемые Западом против России.

«Они договорились продолжить совместную работу по разработке пакета санкций, которые вступят в силу немедленно, если Россия совершит вторжение в Украину», - подчеркивается в заявлении.