Школьные классы и группы в детских садах не будут уходить на дистанционное обучение, если болеет менее 20% учащихся - Роспотребнадзор

Школьные классы и группы в детских садах не будут закрывать на карантин и переводить на дистанционный формат обучения, если в коллективе болеет менее 20% детей, сообщили в Роспотребнадзоре.
«В связи с вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе. Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно было одного заболевшего коронавирусной инфекцией ребенка», - сообщили в пресс-службе ведомства в субботу.
Там уточнили, что изменения связаны с особенностями «омикрон»-штамма коронавируса, при котором заболевание проходит как ОРВИ.
«Этот критерий вывода на дистанционное обучение при 20% и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в РФ. Такой подход будет применяться с 6 февраля, то есть дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции, с 7 февраля могут приступать к очным занятиям», - говорится в сообщении.
Ранее Роспотребнадзор выпустил постановление об отмене с 6 февраля карантина для контактировавших с больными коронавирусом.
Алиев и Эрдоган провели телефонные переговоры
В Азербайджане второй день подряд антирекорд заражений COVID-19
ANAMA привлекла частную компанию к разминированию в Карабахе
Ненефтяной экспорт Азербайджана в январе вырос на 59%
«Северный поток 2» повышает необходимость в диверсификации газовых поставок - вице-канцлер ФРГ
Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «стабильный»
КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат
Шансы «дельты» снова стать доминирующим штаммом COVID-19 невелики - эксперт Роспотребнадзора
Риск госпитализации после заражения «омикроном» на 75% ниже, чем при других штаммах COVID-19 - исследование
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ВТБ (Азербайджан) расширяет линейку вкладов
В Бакинской высшей школе нефти прошли тренинги по возобновляемым источникам энергии
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров