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СНГ 05.02.2022 20:00

Школьные классы и группы в детских садах не будут уходить на дистанционное обучение, если болеет менее 20% учащихся - Роспотребнадзор

Школьные классы и группы в детских садах не будут закрывать на карантин и переводить на дистанционный формат обучения, если в коллективе болеет менее 20% детей, сообщили в Роспотребнадзоре.

«В связи с вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе. Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно было одного заболевшего коронавирусной инфекцией ребенка», - сообщили в пресс-службе ведомства в субботу.

Там уточнили, что изменения связаны с особенностями «омикрон»-штамма коронавируса, при котором заболевание проходит как ОРВИ.

«Этот критерий вывода на дистанционное обучение при 20% и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в РФ. Такой подход будет применяться с 6 февраля, то есть дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции, с 7 февраля могут приступать к очным занятиям», - говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор выпустил постановление об отмене с 6 февраля карантина для контактировавших с больными коронавирусом.

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Тэги: РОССИЯ, ШКОЛЫ, КАРАНТИН, РОСПОТРЕБНАДЗОР


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