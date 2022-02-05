В Москве с 6 февраля не будет карантина для тех, кто имел контакты с заболевшими коронавирусом

Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом распространил сообщение об отмене карантина для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19.
«Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что, согласно постановлению Роспотребнадзора с 6 февраля отменена необходимость соблюдения режима изоляции для людей, контактировавших с больными COVID-19» - говорится в сообщении.
Постановление распространяется и на тех, кому предписание Роспотребнадзора о соблюдении самоизоляции было выдано ранее.
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