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СНГ 05.02.2022 20:30

Суд в Москве арестовал и.о. гендиректора подведомственного Минэнерго РФ предприятия по делу о мошенничестве

Головинский районный суд Москвы заключил под стражу исполняющего обязанности генерального директора государственного предприятия системы Минэнерго РФ в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Судом... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении исполняющего обязанности гендиректора государственного унитарного предприятия, фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере», - сказала Волк в субботу журналистам.

Накануне стало известно, что в Москве задержан исполняющий обязанности гендиректора ФГУП «Федеральная энергосервисная компания» («ФЭСКО») Николай Мягких по делу о мошенничестве на 25 млн руб.

По словам Волк, в период с 2018 по 2021 год фигурант представлял в организацию по оценке стоимости транспортных средств подложные ведомости о необходимости ремонтных работ более 185 автомобилей, находящихся в 24 субъектах РФ, снижая стоимость имущества на 90% от рыночной, что позволяло не проводить необходимые согласования сделок с Минэнерго России. Предварительная сумма ущерба от незаконных действий превышает 25 млн руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).

В рамках расследования дела на территории Москвы, Московской, Саратовской, Самарской областей и Пермского края проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

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Тэги: МОСКВА, СУД, МОШЕННИЧЕСТВО, АРЕСТ


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