На границе Беларуси с ЕС образовались очереди из 4,3 тыс. грузовиков

На въезде в страны ЕС со стороны Беларуси скопилось более 4 290 грузовых фур, сообщил в субботу белорусский погранкомитет. Значительные очереди транспорта фиксируется на всех участках границы Беларуси со странами ЕС - Польшей, Литвой и Латвией. На отдельных пунктах пропуска очередь превышает 650 автомобилей. В частности, польская сторона в сутки оформляет 70% транспортных средств от установленной нормы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».