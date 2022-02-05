КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат

Континентальная хоккейная лига предлагает досрочно завершить розыгрыш регулярного чемпионата и зафиксировать текущие результаты, после окончания «олимпийской» паузы приступить к розыгрышу плей-офф, заявил президент КХЛ Алексей Морозов.
«Для того, чтобы плей-офф состоялся с учетом текущей ситуации с пандемией максимально комфортно для команд-участниц и болельщиков, лига вынесет на утверждение правления и совета директоров КХЛ и согласование с ФХР решение не проводить оставшиеся игры регулярного чемпионата и утвердить новый порядок определения результатов регулярного чемпионата в текущем сезоне», - говорится в сообщении КХЛ.
«Причин у этого несколько, в том числе продолжающаяся пандемия, существует риск заражения игроков в оставшихся матчах регулярного чемпионата, так как предстояло бы совершить перелеты в разные города. Поэтому лига решила сосредоточиться на проведении розыгрыша Кубка Гагарина по оптимальной структуре, когда на каждом этапе матчи проходят через день, а в день проходит не более четырех матчей (по два в каждой конференции)» - сказал Морозов.
Он сообщил, что новой датой старта плей-офф станет 1 марта.
До начала серий игр на выбывание игроки смогут пройти карантин. Дополнительный день между играми позволит оперативно менять выбывающих игроков. Массовое заражение игроков в одной из серий не поставит под удар проведение других матчей, сказал Морозов.
«Лигой были рассмотрены различные варианты определения результатов регулярного чемпионата и определения участников плей-офф. Важно было найти справедливую формулу и гарантировать всем клубам равные условия, в том числе учесть разное количество матчей, которые были проведены командами. В итоге выбран самый объективный вариант - распределить 16 команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она применялась и в России, и в мире», - заявил Морозов.
«Некоторые команды, которые до последнего момента претендовали на место в плей-офф, не попадут в кубковую «восьмерку» в своих конференциях. Но в сложившихся обстоятельствах это единственное оптимальное решение, которое позволит завершить сезон и определить чемпиона», - сказал руководитель КХЛ.
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