Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с президентом ЦАР развитие двустороннего сотрудничества

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов провел встречу с президентом Центральноафриканской республики Фостеном-Арканжем Туадерой в Аддис-Абебе «на полях» ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза.
«В ходе беседы, в которой также приняла участие министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон, были обсуждены перспективные направления дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и ЦАР, включая расширение партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и иных областях, представляющих взаимный интерес», - сообщил в субботу МИД РФ.
Согласно сообщению, в ходе встречи «была подтверждена нацеленность Москвы и Банги на укрепление координации в ООН и других многосторонних организациях».
Затрагивались также вопросы, связанные с подготовкой второго саммита «Россия-Африка», проведение которого запланировано на 2022 г.
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