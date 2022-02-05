Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с президентом ЦАР развитие двустороннего сотрудничества

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов провел встречу с президентом Центральноафриканской республики Фостеном-Арканжем Туадерой в Аддис-Абебе «на полях» ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза.

«В ходе беседы, в которой также приняла участие министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон, были обсуждены перспективные направления дальнейшего развития многопланового сотрудничества между Россией и ЦАР, включая расширение партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и иных областях, представляющих взаимный интерес», - сообщил в субботу МИД РФ.

Согласно сообщению, в ходе встречи «была подтверждена нацеленность Москвы и Банги на укрепление координации в ООН и других многосторонних организациях».

Затрагивались также вопросы, связанные с подготовкой второго саммита «Россия-Африка», проведение которого запланировано на 2022 г.