Лукашенко не поверил, что Украина станет воевать с Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что Украина не будет воевать с его страной.

Если же такое произойдет, то, предположил Лукашенко, война продлится несколько дней.

«Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, ну максимум, три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать», - сказал Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».