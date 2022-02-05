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СНГ 05.02.2022 21:30

Лукашенко не поверил, что Украина станет воевать с Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал мнение, что Украина не будет воевать с его страной.

Если же такое произойдет, то, предположил Лукашенко, война продлится несколько дней.

«Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, ну максимум, три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать», - сказал Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, УКРАИНА, ВОЙНА, ЛУКАШЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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