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СНГ 05.02.2022 22:29

Лукашенко выразил уверенность в бесперспективности войны Запада с военными из стран ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о бесперспективности войны Запада с силами организации Договора о коллективной безопасности, сославшись на успех операции миротворцев ОДКБ в Казахстане в январе.

"ОДКБ показало: пока они там развернутся и перешлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша. Они это знают. В чем ценность ОДКБ: что мы показали (в Казахстане - ИФ). Сколько сил у нас там было - всего ничего, но мы показали. А если надо, там бы увеличились эти силы. Мы возле Алматы, а Путин в Нур-Султане взял аэропорты под контроль", - заявил Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live". Его фрагменты были показаны в субботу по телевидению.

Лукашенко также выразил уверенность в том, что Запад понимает бесперспективность войны в общем и целом. "Слишком комфортно мы живем. Комфорт - это очень важно. Когда человек начинает думать, мозгами шевелить: "Завтра война, и надо в землянку сесть, как у нас в Белоруссии было..." - сказал президент.

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Тэги: ЛУКАШЕНКО, ОДКБ, ЗАПАД


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