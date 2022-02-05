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Дальнее зарубежье 05.02.2022 23:03

Посол РФ в Вашингтоне Антонов: США ответили отказом на предложения о нормализации работы дипмиссий

Российско-американские консультации по взаимным раздражителям состоялись в Вене 3 февраля, США на них дали отрицательные ответы на российские предложения о нормализации работы дипмиссий, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"3 февраля, то бишь позавчера, в Вене прошли российско-американские консультации по раздражителям. Российские коллеги, мои товарищи, приехали туда с позитивной программой, направленной на одно: нулифицировать, снять все ограничения для деятельности дипломатов в Соединенных Штатах Америки и в России, дать возможность дипломатам спокойно работать, прекратить визовую войну, восстановить нормальную деятельность наших диппредставительств", - сказал Антонов в эфире Youtube-канала "Соловьев live".

"К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о де-факто разрыве дипломатических отношений между РФ и США, посол отметил, что "этот вопрос в компетенции нашего президента".

"Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать все, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения, потому что от их плохого состояния, я убежден, проигрывают все, что бы кто ни говорил", - сказал Антонов.

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Тэги: США, АНТОНОВ, ДИПМИССИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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