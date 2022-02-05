Посол РФ в США ожидает новых санкций Вашингтона против Москвы

Российская сторона ожидает новые санкции со стороны США, затрудняется сказать, какими они будут, заявил в субботу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Санкции - мы их ожидаем. Сегодня трудно сказать, какими они будут", - сказал Антонов в эфире Youtube-канала "Соловьев live".
Отвечая на вопрос, просчитывают ли в Вашингтон последствия российского ответа на возможные санкции со стороны США, Антонов сказал: "Просчитывается. Здесь просчитывается, и честно говоря, я не верю в то, что американцы готовы обрушить все отношения. Они считают, как мне кажется, что мы не пойдём до конца".
Он напомнил слова президента РФ Владимир Путин в ходе недавнего разговора с американским президентом Джо Байденом о том, что беспрецедентные санкции в отношении России приведут к полному разрыву отношений с Западом.
"Вопрос очень серьёзный, американцы просчитывают, они пытаются удержаться на плаву", - подчеркнул Антонов.
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