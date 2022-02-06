Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии 7-8 февраля совершат совместный визит в Украину

7-8 февраля министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок совершат совместный визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, сообщили в МИД Украины.
Как сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины в субботу, первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата должен продемонстрировать солидарность с Украиной.
В информации отмечается, что Кулеба и его чешский, австрийский и словацкий коллеги проведут переговоры, ключевыми темами которых станет "дальнейшая поддержка Украины, (...) укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности".
Министры Славковского формата также планируют посетить зону проведения Операции Объединенных сил, где ознакомятся с актуальной ситуацией.
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