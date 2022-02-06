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Дальнее зарубежье 06.02.2022 09:40

Австралия вскоре откроет границы для иностранных туристов - премьер

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил в воскресенье журналистам, что парламент на следующей неделе обсудит вопрос об открытии границ страны для иностранных туристов в ближайшее время.

«Мы с нетерпением ждем возможности принять решение, чтобы открыть наши границы и снова приветствовать посетителей в Австралии, как только мы сможем обеспечить их безопасность. Я действительно не верю, что это далеко», - сказал премьер.

Заседание парламента запланировано на понедельник. Австралийские СМИ, ссылаясь на неназванные источники, сообщили, что Австралия может вновь открыть свои границы в течение двух или трех недель. В январе Моррисон заявил, что надеется, что международные границы смогут полностью открыться до Пасхи.

В Австралии дважды вакцинированы почти 95% населения в возрасте 16 лет и старше. Обязательным условием для въезда иностранных туристов в страну будут документы, подтверждающие, что они вакцинированы, или же об освобождении от прививок по медицинским показателям.

Как сообщалось, в Австралии на протяжении пандемии вводили жесткие правила локдауна, а также действовало закрытие границ. Таким образом Австралии удалось добиться более низких показателей заболеваемости коронавирусом, чем во многих других странах.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, ГРАНИЦЫ, ОТКРЫТИЕ


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