Американо-польский стратегический диалог подчеркнул важность отношений между двумя странами - госдеп США

В ходе раунда стратегического диалога между США и Польшей, состоявшегося 4 февраля в Вашингтоне, его участники подчеркнули важность американо-польского партнерства в противодействии общим угрозам и вызовам, говорится в распространенном в воскресенье американским госдепартаментом совместном заявлении сторон.

«Этот стратегический диалог происходил в критический момент. Он продемонстрировал силу и важность двусторонних отношений, поскольку Соединенные Штаты и Польша сосредоточены на проблемах безопасности на Восточном фланге НАТО», - подчеркивается в документе.

В ходе заседаний рабочие группы, представляющие заинтересованные ведомства двух стран, обсудили двустороннее сотрудничество в области региональной и коллективной безопасности, военно-политические вопросы, энергетическую безопасность, включая сотрудничество в области изменения климата и ядерной энергетики, экономическое процветание и сотрудничество в рамках Инициативы трех морей.

Стороны коснулись вопросов, касающихся «важности лидерства Польши в ОБСЕ в достижении дипломатических решений региональных конфликтов». Они «выразили твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и обязались координировать свои действия», - подчеркивается в заявлении.