Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 393 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 393 млн 261 тыс. 365, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 734 тыс. 449 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.
Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 76 млн 458 тыс. 144 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 902 тыс. 266.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 млн 188 тыс. 138, а число умерших от последствий заражения вирусом - 501 тыс. 979.
На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 26 млн 484 тыс. 546 человек, из них скончались 632 тыс. 95.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 738,0. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 771 человек, Индии - 358, Бразилии - 2 тыс. 939.
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