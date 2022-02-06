Азербайджано-украинские отношения вышли на уровень стратегического партнерства - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной.

«Хотя наши дипломатические связи обладают тридцатилетней историей, наши народы имеют многовековые традиции дружбы и сотрудничества. Нынешний уровень и расширение с каждым днем наших отношений, построенных именно на этом прочном фундаменте, вызывает особое удовлетворение», - отмечается в поздравлении, в воскресенье опубликованном на сайте главы азербайджанского государства.

Алиев отметил, что за эти годы азербайджано-украинские отношения получили еще большее развитие и вышли на уровень стратегического партнерства, расширился круг охвата сотрудничества в политической, экономической, энергетической и гуманитарной сферах. «Важную роль в определении новых направлений нашего сотрудничества играют проводимый нами сегодня политический диалог высокого уровня, многочисленные взаимные визиты, подписанные документы, реализуемые совместные проекты, а также успешная деятельность Межправительственной комиссии», - говорится в поздравлении.

«Уверен, что совместными усилиями мы добьемся дальнейшего укрепления и расширения азербайджано-украинских связей», - подчеркнул президент Азербайджана.

«Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу Украины - спокойствия и процветания», - добавил он.

Р.Керимов