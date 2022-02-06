Генсек ООН призвал Китай допустить в Синьцзян главу структуры ООН по правам человека

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил китайским лидерам, что он ожидает, что власти КНР позволят верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет посетить Китай, в том числе в Синьцзян-Уйгурский автономный район, говорится в сообщении организации.
Гутерриш встретился в Пекине, куда прибыл на открытие Олимпиады, с председателем КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел Китая Ван И.
«Генеральный секретарь ... выразил надежду, что контакты между управлением верховного комиссара по правам человека и китайскими властями позволят обеспечить заслуживающий доверия визит комиссара в Китай, включая Синьцзян», - говорится в сообщении ООН о встречах Гутерриша.
Офис Бачелет в Женеве заявил в прошлом месяце, что ведутся переговоры о возможной поездке чиновника в Синьцзян в первой половине года.
Ряд западных стран обвиняют Китай в широкомасштабных злоупотреблениях и нарушениях прав человека в отношении уйгуров и других групп меньшинств Синьцзяна. Пекин решительно отвергает эти обвинения.
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