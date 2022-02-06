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Дальнее зарубежье 06.02.2022 10:45

Число инфицированных COVID-19 в Южной Корее с начала пандемии превысило 1 млн

С начала пандемии коронавируса в Южной Корее общее число инфицированных COVID-19 достигло в воскресенье 1 млн 009 тыс. 688 человек, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

В связи с быстрым распространением штамма вируса «омикрон» в стране ежедневно обновляется максимум числа заболевших, в воскресенье KDCA сообщило о 38 тыс. 691 новом случае. За последние две недели число новых ежедневных случаев возросло почти в пять раз

При этом медики предупредили, что в ближайшие недели число ежедневных случаев заболевания, возможно, достигнет 100 тыс.

Всего в Южной Корее за время пандемии от связанных с COVID-19 заболеваний скончались 6 тыс. 873 человека, коэффициент смертности составил 0,71%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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