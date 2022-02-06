Число инфицированных COVID-19 в Южной Корее с начала пандемии превысило 1 млн

С начала пандемии коронавируса в Южной Корее общее число инфицированных COVID-19 достигло в воскресенье 1 млн 009 тыс. 688 человек, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
В связи с быстрым распространением штамма вируса «омикрон» в стране ежедневно обновляется максимум числа заболевших, в воскресенье KDCA сообщило о 38 тыс. 691 новом случае. За последние две недели число новых ежедневных случаев возросло почти в пять раз
При этом медики предупредили, что в ближайшие недели число ежедневных случаев заболевания, возможно, достигнет 100 тыс.
Всего в Южной Корее за время пандемии от связанных с COVID-19 заболеваний скончались 6 тыс. 873 человека, коэффициент смертности составил 0,71%.
Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции ВС Азербайджана
Официальный Баку ожидает укрепления стратегического партнерства Азербайджана и Украины
Баку и Киев продолжают углублять двустороннее сотрудничество - МИД Украины
Ненефтяной экспорт Азербайджана в январе вырос на 59%
«Северный поток 2» повышает необходимость в диверсификации газовых поставок - вице-канцлер ФРГ
Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «стабильный»
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 393 млн - университет Хопкинса
КХЛ предложила не доигрывать регулярный чемпионат
В Азербайджане второй день подряд антирекорд заражений COVID-19
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ВТБ (Азербайджан) расширяет линейку вкладов
В Бакинской высшей школе нефти прошли тренинги по возобновляемым источникам энергии
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров