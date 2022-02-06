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Внешняя политика 06.02.2022 11:00

Баку и Киев продолжают углублять двустороннее сотрудничество - МИД Украины

Баку и Киев продолжают углублять стратегические отношения и двустороннее сотрудничество, заявили в воскресенье в министерстве иностранных дел Украины.

«Оба государства остаются хорошими друзьями и стратегическими партнерами. Мы продолжаем углублять наши стратегические отношения и двустороннее взаимовыгодное сотрудничество!», - говорится в твите внешнеполитического ведомства по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, ДИПЛОМАТИЯ, МИД


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