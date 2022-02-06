Официальный Баку ожидает укрепления стратегического партнерства Азербайджана и Украины

Официальный Баку ожидает укрепления стратегического партнерства Азербайджана и Украины, заявили в воскресенье в министерстве иностранных дел Азербайджана. «Ожидаем дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства», - говорится в твите внешнеполитического ведомства по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной. Р.Керимов

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