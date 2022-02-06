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Оборона 06.02.2022 12:00

Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции ВС Азербайджана

Армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ), находящиеся в зоне временной отвественности российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, обстреляли позиции азербайджанских военных, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, 6 февраля с 00:23 до 02:12 безо всякой на то причины периодически обстреливали из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении села Гапанлы Тертерского района», - говорится в сообщении военного ведомства.

В нем отмечается, что подразделения азербайджанской армии незамедлительно отреагировали на произошедшее.

В Минобороны Азербайджана уточнили, что в результате инцидента мирные жители и личный состав азербайджанских подразделений не пострадали, при обстрелах азербайджанских позиций пуля угодила в гражданскую постройку на территории населенного пункта Гапанлы.

«Мы наблюдали, как члены незаконного армянского вооруженного формирования открыли огонь под воздействием спиртных напитков», - отметили в военном ведомстве.

О происшествии были немедленно проинформированы командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр, добавили в Минобороны Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, МИНОБОРОНЫ


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