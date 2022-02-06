Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9494 RUR   0.0223 GBR   2.3128 TRY   0.1253

Цена на нефть

03.02 $/bbl +/- WTI 90.27 +2.01 Brent 91.11 +1.64

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.02.2022 12:15

WP написала, что РФ «завершает подготовку к масштабному вторжению» в Украину

Газета The Washington Post, ссылаясь на «многочисленные источники» из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки, распространила утверждения о том, что Россия «стянула к границам Украины около 70% сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения».

Издание приводит оценки, как оно пишет, своих источников в американской разведке, которые утверждают, что «для возможного нападения Россией подготовлено 83 батальонные тактические группы численностью около 750 военнослужащих в каждой». В статье говорится, что «две недели назад было зафиксировано присутствие 60 таких групп».

Издание утверждает, что «силы, в том числе подразделения по наведению мостов, продолжают прибывать на границу», при этом «все больше батальонных тактических групп находятся в пути, лишь немногие из них в отдаленных районах, таких как Арктика, остаются на своих базах».

Кроме этого, в публикации содержатся утверждения о том, «у России есть от 20 до 30 боевых кораблей в Черном море, и она может начать десантные атаки вдоль побережья».

Издание пишет, что «по обновленным оценкам военных и разведки США, представленным законодателям и европейским партнерам", России для того, чтобы войти в Киев, «понадобится два дня». Американское издание в своем материале распространяет информацию, что это может «привести к гибели до 50 тыс. мирных жителей (...), вызвать гуманитарный кризис, в результате которого до 5 млн беженцев будут спасаться от возникшего хаоса».

Издание в своем материале ссылается на данные, согласно которым американские официальные представители «обеспокоены тем, что вторжение в тех масштабах, которые обозначены, будет иметь глобальные последствия, даже если российские войска не выйдут за пределы Украины».

В статье The Washington Post, в числе прочего, содержатся рассуждения о том, что действия России «могут стать крупнейшим сухопутным военным наступлением в Европе со времен Второй мировой войны, они, вероятно, создадут серьезные проблемы для послевоенного международного порядка под руководством США за последние 75 лет».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ИЗДАНИЕ, РОССИЯ, УКРАИНА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]