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СНГ 06.02.2022 12:30

Утверждена Концепция развития круизного туризма в России до 2024 года

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития круизного туризма в России до 2024 года, сообщила пресс-служба правительства в воскресенье.

«Увеличить количество морских и речных круизов в России и сделать такие путешествия более доступными и привлекательными для граждан - эти и другие задачи поставлены в Концепции развития круизного туризма, рассчитанной до 2024 года», - говорится в сообщении.

В ее рамках предусмотрено развитие инфраструктуры круизного туризма и совершенствование мер господдержки предприятий, участвующих в её создании.

«Также в планах - расширять маршрутную сеть российских круизов, в том числе в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке, создавать новые экскурсионные программы с посещением особо охраняемых природных территорий, развивать круизные направления, которые будут интересны не только взрослым, но и детям», - отмечается в документе.

По данным пресс-службы, «ещё одна важная задача, обозначенная в Концепции, - это подготовка кадров». «В частности, планируется усовершенствовать образовательные программы в области круизной индустрии для студентов колледжей и вузов, а также создать площадки для их практического обучения на базе ведущих круизных компаний», - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что Концепция подготовлена в рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2035 года. План мероприятий по её реализации будет разработан Ростуризмом и внесён в правительство до 1 июля 2022 года.

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Тэги: РОССИЯ, КРУИЗ, ТУРИЗМ, КОНЦЕПЦИЯ


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