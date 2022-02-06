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Дальнее зарубежье 06.02.2022 12:45

Великобритания направила в Украину более 100 спецназовцев для обучения украинских военных - СМИ

Великобритания отправила в Украину более 100 спецназовцев (SAS, SBS, Специальный разведывательный полк и группа поддержки спецназа) в качестве военных советников для передачи опыта украинским военнослужащим, сообщило издание Mirror.

По информации издания, британский спецназ передаст опыт украинским коллегам в тактике борьбы с террористами, снайперской стрельбой и диверсиями.

Отмечается, что переброска войск из Великобритании стала возможной, поскольку основные силы элитных подразделений больше не задействованы в Афганистане.

«Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и оказать помощь украинским военным. Они имеют широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам», - пишет издание.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СПЕЦНАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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