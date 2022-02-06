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СНГ 06.02.2022 13:00

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 180 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 180 тыс. 71 случай, что на 2,7 тыс. заражений больше, чем сообщалось днем ранее, госпитализированы за сутки 12 тыс. 749 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

«По состоянию на 6 февраля в РФ выявлено 180 071 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 12 749 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 29,3%», - сообщили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 177 тыс. 282 заболевших, число новых случаев COVID-19 выросло на 2 тыс. 789. Скончался за сутки 661 человек.

Согласно данным штаба, распространение штамма «омикрон» обнаружен в 84 регионах страны. За сутки число регионов, где выявлен новый штамм COVID-19, не изменилось.

Как сообщила 26 января вице-премьер Татьяна Голикова, новый штамм в РФ стал доминирующим. Так, в структуре выявленных случаев, по данным на 26 января, на уходящий вариант «дельта» приходится 47,9%, на «омикрон» и другие не доминирующие штаммы - 52,1%.

«Выздоровели за сутки 59 583 человека, или на 1,5% меньше в сравнении с 5 февраля», - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 12 млн 810 тыс. 118 случаев коронавирусной инфекции, 335 тыс. 414 умерших и 10 млн 569 тыс. 271 выписанных.

Число умерших от коронавируса за сутки в России с 16 января остается примерно на одном уровне и соответствует показателям конца июня - начала июля 2021 года.

Резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ начался 13 января, когда за сутки было выявлено 21 тыс. 155 заболевших, 12 января сообщалось о 17 тыс. 946 заболевших. После ежедневно число новых случаев за сутки продолжало расти, резкий прирост был зафиксирован 21 января, когда число заболевших увеличилось более чем на 10 тыс. за сутки по сравнению с данными оперштаба, опубликованными 20 января.

Как предупреждали эпидемиологи, ситуация с заболеваемостью развивается динамично и в сторону роста, что связано с распространением штамма «омикрон».

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 262,1 млн тестов на COVID-19, из них 1,1 млн - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 4 млн 785 тыс. 879 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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