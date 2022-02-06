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Дальнее зарубежье 06.02.2022 13:15

В Канаде внедорожник сбил четырех человек на акции протеста

Четыре человека пострадали в канадском городе Виннипеге в результате наезда автомобиля на участников акции протеста против коронавирусных ограничений. Об этом сообщает телеканал CTV.

Полиция сообщила, что в результате инцидента 4 февраля автомобиль сбил четырех человек и скрылся с места происшествия. Позже полицейские задержали водителя внедорожника. Им оказался 42-летний мужчина. Его имя не разглашается. Против него выдвинуто несколько обвинений, в том числе нападение с применением оружия. По данным полиции, поступок мужчины не был напрямую связан с антиковидными протестами.

Телеканал сообщает, что трем пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Одного пострадавшего госпитализировали.

Протестующие против антиковидных ограничений провели в субботу митинги в городах по всей Канаде, которые стали продолжением недели протестных акций.

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Тэги: МИР, КАНАДА, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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