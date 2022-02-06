В Канаде внедорожник сбил четырех человек на акции протеста

Четыре человека пострадали в канадском городе Виннипеге в результате наезда автомобиля на участников акции протеста против коронавирусных ограничений. Об этом сообщает телеканал CTV.
Полиция сообщила, что в результате инцидента 4 февраля автомобиль сбил четырех человек и скрылся с места происшествия. Позже полицейские задержали водителя внедорожника. Им оказался 42-летний мужчина. Его имя не разглашается. Против него выдвинуто несколько обвинений, в том числе нападение с применением оружия. По данным полиции, поступок мужчины не был напрямую связан с антиковидными протестами.
Телеканал сообщает, что трем пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. Одного пострадавшего госпитализировали.
Протестующие против антиковидных ограничений провели в субботу митинги в городах по всей Канаде, которые стали продолжением недели протестных акций.
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