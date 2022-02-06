Глава ОКНШ США изложил военно-политическому руководству страны возможный сценарий российской агрессии против Украины

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) армии США генерал Марк Милли полагает, что в случае агрессии РФ против Украины украинская столица будет захвачена в течение 72 часов, передает телеканал Fox news.

Ряд источников в Конгрессе США сообщил телеканалу, что такую информацию Милли ранее сообщил конгрессменам.

Кроме того, в ходе закрытых брифингов для конгрессменов 2 и 3 февраля американский военачальник утверждал, что при захвате Киева могут погибнуть до 15 тыс. украинских солдат и до 4 тыс. российских.

При этом, отмечает Fox news, некоторые конгрессмены выразили обеспокоенность в связи с тем, что американская администрация, по их мнению, недостаточно быстро снабжает Украину такой военной помощью, как системы ПВО.

По данным Fox news, на брифингах, кроме генерала Милли, присутствовали такие сотрудники американской администрации, как госсекретарь Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин, руководитель разведывательного сообщества США Эврил Хэйнс, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они в этой связи неоднократно заявляли, что Россия может планировать вторжение в соседнюю страну, и грозили Москве санкциями. Россия в ответ заявляла, что ничего подобного не планирует.