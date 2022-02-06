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СНГ 06.02.2022 14:15

Четверть имеющих сыновей россиян пожелали им стать программистами

Четверть россиян (26%), в семьях которых есть несовершеннолетние сыновья, желают, чтобы как минимум старший из них выбрал себе профессию в сфере IT-технологий, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в «Интерфакс».

Результаты исследования показывают, что каждый десятый из родителей (10%) хотел бы, чтобы сын выбрал профессию военного, полицейского или сотрудника МЧС, 9% родителей уверены, что наилучшая сфера деятельности - медицина и фармацевтика.

По данным SuperJob.ru, 7% родителей, имеющих несовершеннолетних сыновей, хотели бы, что бы профессия их ребенка была связана со строительством; 4% респондентов обозначили экономику и финансы.

Кроме того, согласно опросу, 21% родителей, у которых есть несовершеннолетние дочери, хотели бы, чтобы как минимум старшая из них связала бы своё будущее с медициной. Каждый девятый опрошенный (11%) выделил информационные технологии.

По данным исследования, 6% респондентов предложили бы своим дочерям найти себя в области экономики и финансов, по 5% участников опроса - в фитнес-индустрии и юриспруденции.

Выбрать службу в армии, полиции или в МЧС старшей из несовершеннолетних дочерей предложили бы 4% респондентов. Еще 4% опрошенных убеждены, что наилучшей сферой деятельности были бы строительство или архитектура.

Опрос среди родителей, имеющих сыновей в возрасте не старше 17 лет, был проведён 27 января - 2 февраля 2022 года, опрошены 1 тыс. респондентов в 256 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.

Опрос среди родителей, в семьях которых есть дочери не старше 17 лет, был проведён в те же сроки, опрошены 1 тыс. респондентов в 252 населённых пунктах РФ, во всех федеральных округах.

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Тэги: РОССИЯ, ДЕТИ, ПРОФЕССИИ, ОПРОС


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