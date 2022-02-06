Коррекция орбиты МКС отложена на два дня - Роскосмос

Запланированная на 6 февраля коррекция орбиты МКС перенесена на 8 февраля по баллистическим условиям, сообщили в «Роскосмосе».
«По баллистическим условиям коррекция высоты орбиты МКС перенесена на 8 февраля и состоится в 10:56 мск (11:56 по бакинскому времени)», - сообщили в госкорпорации.
Ранее в «Роскосмосе» сообщали, что высоту орбиты планируется увеличить на 400 метров для подготовки к приему корабля «Союз МС-21» и посадки корабля «Союз МС-19».
5 февраля в «Роскосмосе» сообщали, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» по просьбе NASA снизит среднюю высоту орбиты МКС на несколько километров.
1 февраля NASA сообщило о планах по затоплению МКС в январе 2031 года.
«Согласно последней бюджетной смете, при которой возможно продление эксплуатации МКС до 2030 года, сведение станции с орбиты должно произойти в январе 2031 года, в неё также включены логистические расходы», - говорилось в плане NASA по переходу от эксплуатации МКС к использованию коммерческих станций на низкой околоземной орбите.
Дата завершения эксплуатации МКС и затопления станции будет определяться правительствами стран-участниц проекта, сообщили 3 февраля «Интерфаксу» в пресс-службе ракетно-космической корпорации «Энергия».
«При этом вопрос о сроках эксплуатации станции и соответственно по срокам её затопления определяется на правительственном уровне стран-партнёров по программе Международной космической станции, а не единолично одной из сторон», - сказали в пресс-службе, комментируя сообщения о планах NASA по затоплению станции в январе 2031 года.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что станция представляет собой единый инженерный организм, поэтому решение о ее затоплении должны принимать совместно все страны-партнеры МКС.
В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что российские специалисты прогнозируют «лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС» после 2025 года.
Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года. Альтернативой станет создание Россией новой орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, завершить развертывание - в 2035.
В настоящее время на борту МКС работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова (командир станции) и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Раджи Чари, Томаса Маршбёрна, Кейлы Бэррон и астронавта Европейского космического агентства Маттиаса Маурера.
В основной экипаж «Союза МС-21» входят российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков. Их дублерами выступают Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.
За всё время полета МКС осуществлены 314 коррекцией высоты её орбиты, в том числе 165 - с помощью двигателей грузовых кораблей «Прогресс».
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