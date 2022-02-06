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Дальнее зарубежье 06.02.2022 15:00

В России объяснили, почему лидеры РФ и Китая обошлись без рукопожатия в Пекине

За отказом лидеров России и Китая пожать друг другу руки на встрече в Пекине нет никакой политики, это была просьба китайской стороны с целью избежать осложнений из-за коронавируса, рассказал глава протокола президента РФ Владислав Китаев.

4 февраля Владимир Путин посетил с визитом Пекин, где провел первую за два года очную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. В начале встречи лидеры поприветствовали друг друга без рукопожатий.

«Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатий. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР», - сказал Китаев в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК).

Он подчеркнул, что за таким решением нет никаких политических сигналов. «Абсолютно. Никакой политики. Это попытка избежать каких-то опасностей, осложнений из-за коронавируса», - пояснил руководитель протокола президента.

Он отметил, что Путин всегда идет навстречу протокольным просьбам зарубежных коллег. «Мне сложно сказать, как сами лидеры относятся (к подобным просьбам - ИФ), но наш президент относится доброжелательно. Если от коллег поступают какие-то просьбы, он всегда идет навстречу их пожеланиям», - отметил Китаев.

Руководитель протокола президента также добавил, что «китайские коллеги пошли навстречу многим нашим пожеланиям и просьбам и помогли сделать этот визит максимально комфортным для нашего лидера». «Я не буду сейчас комментировать те технические сложности, которые возникали и со стороны протокола, и со стороны пресс-службы, и, конечно, со стороны безопасности. Но главный результат - визит нашего президента в Китай - мне кажется, положительный, и зрители могли это увидеть, удостовериться в этом», - сказал руководитель протокола Путина.

При этом Китаев обратил внимание на то, что рукопожатия глав государств были и до пандемии необязательным элементом, демонстрирующим доброжелательный настрой сторон. «Вот когда приезжала госпожа Меркель к нам в гости в августе прошлого года, просьба от ее протокола поступила тоже: не жать ей руки. Мы вышли из ситуации, преподнеся ей букет цветов. Это, разумеется, все было оговорено и согласовано заранее», - рассказал Китаев.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ЛИДЕРЫ, РУКОПОЖАТИЕ


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