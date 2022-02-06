Эрдоган сообщил, что переносит COVID-19 в легкой форме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его супруга Эмине Эрдоган переносят заболевание COVID-19 в легкой форме.
«Сегодня утром врач провел плановое обследование. Слава Всевышнему, ничего плохого нет»,- написал он в воскресенье в твиттере.
Эрдоган уточнил, что продолжает работать вместе с супругой из дома, отмечает «Анадолу».
В субботу глава турецкого государства сообщил, что заболел COVID-19. Он отметил, что вместе с супругой сдал тест на COVID-19 после появления легких симптомов болезни, и тест показал положительный результат.
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