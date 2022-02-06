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Регион 06.02.2022 15:15

Эрдоган сообщил, что переносит COVID-19 в легкой форме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он и его супруга Эмине Эрдоган переносят заболевание COVID-19 в легкой форме.

«Сегодня утром врач провел плановое обследование. Слава Всевышнему, ничего плохого нет»,- написал он в воскресенье в твиттере.

Эрдоган уточнил, что продолжает работать вместе с супругой из дома, отмечает «Анадолу».

В субботу глава турецкого государства сообщил, что заболел COVID-19. Он отметил, что вместе с супругой сдал тест на COVID-19 после появления легких симптомов болезни, и тест показал положительный результат.

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Тэги: МИР, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЭРДОГАН, COVID

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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