Путин мгновенно перестроился на онлайн-режим работы в период пандемии - шеф протокола президента РФ

Президент РФ Владимир Путин мгновенно перестроился на новый, онлайн-режим работы в условиях пандемии коронавируса, президентский протокол также максимально перешел на видеорежим при подготовке мероприятий с участием главы государства, рассказал шеф протокола президента РФ Владислав Китаев.

«Всегда, конечно же, лучше лично побывать заранее во всех местах, где предполагаются мероприятия с участием президента. Но вот в течение двух лет мы уже живем в онлайн-мире, в мире камер, и все это на 80% организуется в онлайн-режиме. Не мне судить, получается ли это или нет, но мы стараемся», - сказал Китаев в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК).

В частности, по его словам, осмотр мест проведения мероприятий (запланированных у Путина) в Китае был осуществлен в онлайн-режиме: «Сотрудники выезжали на место, организовывали трансляцию, и все заинтересованные сотрудники протокола, пресс-службы, нашей безопасности смотрели, что будет происходить в день мероприятия». «Ожидания нас не обманули: совпало», - заключил он.

На вопрос, насколько быстро сам президент перестроился на такой немыслимый ранее режим работы, Китаев ответил: «Мгновенно».