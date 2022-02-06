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СНГ 06.02.2022 15:30

Путин мгновенно перестроился на онлайн-режим работы в период пандемии - шеф протокола президента РФ

Президент РФ Владимир Путин мгновенно перестроился на новый, онлайн-режим работы в условиях пандемии коронавируса, президентский протокол также максимально перешел на видеорежим при подготовке мероприятий с участием главы государства, рассказал шеф протокола президента РФ Владислав Китаев.

«Всегда, конечно же, лучше лично побывать заранее во всех местах, где предполагаются мероприятия с участием президента. Но вот в течение двух лет мы уже живем в онлайн-мире, в мире камер, и все это на 80% организуется в онлайн-режиме. Не мне судить, получается ли это или нет, но мы стараемся», - сказал Китаев в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК).

В частности, по его словам, осмотр мест проведения мероприятий (запланированных у Путина) в Китае был осуществлен в онлайн-режиме: «Сотрудники выезжали на место, организовывали трансляцию, и все заинтересованные сотрудники протокола, пресс-службы, нашей безопасности смотрели, что будет происходить в день мероприятия». «Ожидания нас не обманули: совпало», - заключил он.

На вопрос, насколько быстро сам президент перестроился на такой немыслимый ранее режим работы, Китаев ответил: «Мгновенно».

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Тэги: РОССИЯ, ПАНДЕМИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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