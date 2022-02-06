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СНГ 06.02.2022 16:00

Путин и Макрон на встрече в Москве будут говорить, главным образом, о ситуации вокруг Украины - ТВ

Ситуация вокруг Украины станет главной темой переговоров президентов РФ Владимира Путина и Франции Эмманюэля Макрона 7 февраля в Москве, сообщает программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК).

Вживую лидеры не общались более двух лет, отмечается в сообщении.

«Вместо того, чтобы заставить их (Украину - ИФ) выполнять Минские соглашения, Запад уже несколько месяцев пугает весь мир неким российским вторжением в Украину. Обо всем этом явно пойдет речь на встрече Путина и Макрона», - утверждает телеканал.

Кроме того, по информации программы, Путин проведет на следующей неделе заседание президентского Совета по науке и образованию, обсудит итоги прошлого года на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, МАКРОН, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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