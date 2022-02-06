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СНГ 06.02.2022 15:45

В Алматы с понедельника отменят «оранжевый» уровень террористической опасности

В Алматы стабилизировалась ситуация после массовых беспорядков, вспыхнувших в начале января, с 7 февраля в городе отменяется действие высокого, «оранжевого» уровня террористической опасности, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

«Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о стабилизации ситуации в городе Алматы. Согласно принятому руководителем штаба решению на территории мегаполиса с 00:00 часов 7 февраля отменяется действие высокого, «оранжевого» уровня террористической опасности», - говорится в распространенном оперштабом в воскресенье сообщении.

Вместе с тем, специальные и правоохранительные органы продолжат несение усиленного варианта службы, отметили в штабе и поблагодарили горожан за понимание и проявленную гражданскую ответственность.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, СИТУАЦИЯ, СТАБИЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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