В Алматы с понедельника отменят «оранжевый» уровень террористической опасности

В Алматы стабилизировалась ситуация после массовых беспорядков, вспыхнувших в начале января, с 7 февраля в городе отменяется действие высокого, «оранжевого» уровня террористической опасности, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

«Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщает о стабилизации ситуации в городе Алматы. Согласно принятому руководителем штаба решению на территории мегаполиса с 00:00 часов 7 февраля отменяется действие высокого, «оранжевого» уровня террористической опасности», - говорится в распространенном оперштабом в воскресенье сообщении.

Вместе с тем, специальные и правоохранительные органы продолжат несение усиленного варианта службы, отметили в штабе и поблагодарили горожан за понимание и проявленную гражданскую ответственность.