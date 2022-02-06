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СНГ 06.02.2022 16:15

В Беларуси пятый день подряд обновляется суточный максимум заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки в Беларуси зарегистрирован новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом, зафиксировано 8 315 новых случаев заражения, сообщает Минздрав республики в воскресенье.

В стране, начиная со 2 февраля, ежедневно обновляется суточный максимум заболеваемости COVID-19 (2 февраля было 3 тыс. 634, 3 февраля - 4 тыс. 990, 4 февраля - 7 тыс. 350, 5 февраля - 8 тыс. 231).

С начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 777 тыс. 391 человек с положительным тестом на COVID-19.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6 тыс. 147 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - проинформировали в Минздраве. По данным на 5 февраля их было 6 тыс. 132. Суточный показатель - 15 умерших.

С начала пандемии выздоровели 765 тыс. 467 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Суточный показатель 1 тыс. 477.

«За минувшие сутки выполнено 35 тыс. 554 теста. Всего в стране проведено 11 млн 945 тыс. 183 теста», - сообщили в Минздраве.

Ранее из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Беларуси продлили режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни - субботу и воскресенье. Изменения будут действовать до момента нормализации эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в областях и Минске.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, МИНЗДРАВ, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ


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В Беларуси обновлен суточный рекорд заболеваемости COVID-19

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