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Дальнее зарубежье 06.02.2022 16:30

Макрон видит цель своего визита в Москву в деэскалации ситуации вокруг Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что активный диалог с Россией и его визит в понедельник в Москву призваны помешать возникновению возможного российско-украинского вооруженного конфликта.

«Вот уже несколько недель, как я читаю или слышу объявления высокопоставленных официальных лиц о предстоящих с недели на неделю операциях. Интенсивность диалога, который проходил у нас с Россией, и этот визит в Москву направлены на то, чтобы помешать этому произойти», - сказал Макрон в интервью еженедельной газете Le Journal du dimanche.

«А потом мы обсудим условия деэскалации. Нужно быть очень реалистичными. Мы не добьёмся односторонних шагов, но необходимо избежать ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и совершать жесты взаимного доверия», - объяснил французский президент.

В минувшую пятницу сообщалось, что Макрон посетит Россию 7 февраля.

«Путин и Макрон договорились о том, что Макрон будет в понедельник в Москве. В понедельник будут переговоры российско-французские. И будет совместная пресс-конференция», - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, это важный визит и на повестке дня много тем.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ЦЕЛИ


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