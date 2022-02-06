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ТЭК 06.02.2022 16:45

Лидеры Туркменистана и Китая договорились о строительстве четвертой линии газопровода в КНР и разработке месторождения «Галкыныш»

Лидеры Туркменистана и Китая Гурбангулы Бердымухамедов и Си Цзиньпин в ходе переговоров в Пекине договорились о строительстве четвертой линии газопровода в КНР и разработке туркменского газового месторождения «Галкыныш» за счет китайских инвестиций, сообщает в воскресенье Государственное информационное агентство Туркменистана.

Встреча Бердымухамедова с Си Цзиньпином состоялась в Пекине в минувшую субботу.

«В ходе переговоров стороны достигли договорённости по проекту строительства четвертой ветки газопровода Туркменистан-Китай, поручив туркмено-китайскому и китайско-туркменскому комитетам по сотрудничеству провести соответствующую работу в данном направлении», - отмечается в сообщении.

Туркменский лидер подтвердил готовность Туркменистана к предметному обсуждению вопросов увеличения объёмов поставок природного газа в Китай посредством строительства 4-ой трубопроводной линии, акцентировав внимание на ряде аспектов, касающихся реализации данного проекта.

Говоря об этом, Бердымухамедов отметил необходимость определить объёмы туркменского «голубого топлива», планируемые к поставкам в КНР.

В данной связи глава Туркменистана предложил проанализировать возможности обустройства второй фазы туркменского газового месторождения «Галкыныш», которое может стать основной ресурсной базой для поставок природного газа в Китай по четвёртой линии (D).

По словам президента, одним из главных вопросов, требующих своего решения, является создание на территории Туркменистана производственной и газотранспортной инфраструктуры, обеспечивающей поставки туркменского природного газа в Китай по 4-й линии.

В данной связи туркменский лидер заявил о необходимости специалистам двух стран провести переговоры по вопросам строительства заводов по сероочистке газа, компрессорных станций, газопровода от месторождения «Галкыныш» до границы Туркменистана с соседним государством.

Бердымухамедов также сказал, что в процессе будущего сотрудничества по строительству четвёртой линии газопровода необходимо приступить к обсуждению вопросов цены на газ.

«Рассчитываем, что в совместной работе над этими вопросами туркменские и китайские специалисты будут исходить из мирового опыта в области ценообразования на товарный трубопроводный газ», - отметил президент Туркменистана.

«По достижении двусторонних договорённостей туркменская сторона может рассмотреть вопрос об участии китайской компании в разработке второй фазы месторождения «Галкыныш» за счёт прямых инвестиций КНР», - сказал Бердымухамедов, добавив, что возврат этих инвестиций будет осуществляться поставками туркменского природного газа.

Как сообщалось, по трем ниткам (A, B и C) газопровода «Туркменистан - Китай», введённого в строй в декабре 2009 года, поставляется около 40 млрд кубометров газа в год. Вопрос строительства четвертой линии (D) этого газопровода обсуждается на протяжении ряда лет. Ее пропускная способность составит 30 млрд кубометров газа в год.

В 2021 году Туркменистан поставил в КНР около 34 млрд кубометров газа. В целом с начала эксплуатации газопровода Туркменистан-Китай поставлено более 320 млрд кубометров туркменского газа.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, КИТАЙ, ЛИДЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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