В России назвали условие возвращения карантина при контакте с COVID-пациентами

Возвращение карантина для контактировавших с больными коронавирусом возможно в случае появления нового штамма COVID-19, который будет приводить к более тяжелому течению заболевания, но сейчас об этом речь не идёт, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.

«Да, это (возвращение карантинных мер) возможно, но пока об этом речь не идёт, скорее всего, мы с этим не столкнёмся в будущем, - сказала Пшеничная в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, могут ли вернуть карантинные меры в случае дальнейшей мутации коронавируса.

При этом, она отметила, что если коронавирус будет мутировать как и предыдущие штаммы, когда он не приводит к тяжелому течению заболевания, то действующих мер будет достаточно.

«Если же процесс пойдёт на возвращение более тяжелых вариантов, и варианта с большим инкубационным периодом, то это возможно, но все надеются, что такого не произойдёт и дальнейшая эволюция коронавируса пойдёт по пути сезонных инфекций, то есть более доброкачественной для человека», - добавила она.

Накануне Роспотребнадзор отменил карантин для граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусом.

Ранее Пшеничная сообщила «Интерфаксу», что в России отмечается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом.