Лукашенко считает, что Украина в ближайшей перспективе может стать частью Союзного государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина в ближайшие 15 лет может стать союзником Беларуси и России, войти в состав Союзного государства.
«Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок (произошедшие в начале года протесты - ИФ). Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», - сказал Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.
Фрагменты были показаны в эфире телеканала «Россия -1».
«Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся», - заявил президент Беларуси.
Армянские НВФ в Карабахе обстреляли позиции ВС Азербайджана
Официальный Баку ожидает укрепления стратегического партнерства Азербайджана и Украины
Баку и Киев продолжают углублять двустороннее сотрудничество - МИД Украины
Лидеры Туркменистана и Китая договорились о строительстве четвертой линии газопровода в КНР и разработке месторождения «Галкыныш»
Ненефтяной экспорт Азербайджана в январе вырос на 59%
«Северный поток 2» повышает необходимость в диверсификации газовых поставок - вице-канцлер ФРГ
Количество случаев COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 700 тыс.
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 393 млн - университет Хопкинса
Проект реконструкции водоснабжения Гянджи реализован на 42% - Алиев
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Гяндже
МЧС потратит около 1,6 млн манатов на строительства жилья для жителей аварийного дома в городе Гаджигабул
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
ВТБ (Азербайджан) расширяет линейку вкладов
В Бакинской высшей школе нефти прошли тренинги по возобновляемым источникам энергии
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров