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СНГ 06.02.2022 18:00

Лукашенко считает, что Украина в ближайшей перспективе может стать частью Союзного государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина в ближайшие 15 лет может стать союзником Беларуси и России, войти в состав Союзного государства.

«Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок (произошедшие в начале года протесты - ИФ). Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», - сказал Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.

Фрагменты были показаны в эфире телеканала «Россия -1».

«Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся», - заявил президент Беларуси.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, СОЮЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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