Лукашенко считает, что Украина в ближайшей перспективе может стать частью Союзного государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина в ближайшие 15 лет может стать союзником Беларуси и России, войти в состав Союзного государства.

«Вы знаете, Беларусь уже там. Думаю, что для Казахстана был хороший урок (произошедшие в начале года протесты - ИФ). Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», - сказал Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву.

Фрагменты были показаны в эфире телеканала «Россия -1».

«Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости экономической тоже присоединятся», - заявил президент Беларуси.