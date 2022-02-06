95% украинских товаров будут ввозиться в Турцию без уплаты пошлин - премьер

Благодаря Соглашению о свободной торговле между Киевом и Анкарой 95% украинских товаров будут ввозиться в Турцию без уплаты пошлин, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«На этой неделе Украина и Турция заключили историческое Соглашение о свободной торговле. Путь к подписанию длился около 20 лет. Теперь 95% украинских товаров будут ввозиться на территорию Турции без уплаты пошлины, благодаря чему украинский бизнес будет экономить от 10 млрд грн ежегодно», - написал Шмыгаль в «Фейсбуке» в воскресенье.

По его словам, соглашение, прежде всего, положительно повлияет на развитие украинской промышленности и машиностроения.

«Оно также защищает интересы сторон: например, Украина оставила за собой право применить экспортную пошлину на вывоз металлолома», - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали соглашение о Зоне свободной торговли между двумя странами 3 февраля.

Оно было подписано в Киеве в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по результатам переговоров сторон.

Ожидается, что соглашение о Зоне свободной торговли между странами будет приносить дополнительные 2% ВВП ежегодно.