Макрон намерен выработать с Путиным «исторические решения» по безопасности Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что поиск взаимоприемлемых решений для европейской безопасности должен вестись с уважением и пониманием России.
«Я всегда поддерживал глубокий диалог с президентом Путиным и наша ответственность в том, чтобы выработать исторические решения. Я полагаю, что президент Путин к этому готов», - заявил Макрон в интервью еженедельной газете Le Journal du dimanche.
Он добавил, что именно с таким настроем направляется в понедельник в Москву.
«Геополитическая цель России сегодня явно не Украина, а прояснение правил сосуществования с НАТО или ЕС», - сказал французский президент.
По его мнению, эффективный и устойчивый диалог Запада с Россией «не может и не должен происходить через ослабление какого-либо европейского государства».
«Обеспечение и гарантии безопасности стран Балтии, Польши или Румынии являются важными и первоочередными. Безопасность и суверенитет Украины или любого другого европейского государства не могут быть предметом какого-либо компромисса, так же как для России правомерно ставить вопрос о своей собственной безопасности», - продолжил президент.
«Мы, европейцы, должны контролировать период после «холодной войны», потому что у нас есть друзья - суверенные европейские государства, которые добились своей независимости тридцать лет назад и которые живут всё еще свежими воспоминаниями о травмирующих отношениях с Россией», - считает Макрон.
По его словам, необходимо защищать «европейских братьев, предлагая новый баланс, способный сохранить им суверенитет и мир».
«Это нужно делать одновременно при уважении России и понимании нынешних собственных травм этого великого народа и этой великой страны», - подчеркнул президент Франции.
В минувшую пятницу сообщалось, что Макрон посетит Россию 7 февраля.
«Путин и Макрон договорились о том, что Макрон будет в понедельник в Москве. В понедельник будут переговоры российско-французские. И будет совместная пресс-конференция», - сказал тогда пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам.
По его словам, это важный визит и на повестке дня много тем.
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