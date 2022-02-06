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Дальнее зарубежье 06.02.2022 18:30

Макрон намерен выработать с Путиным «исторические решения» по безопасности Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что поиск взаимоприемлемых решений для европейской безопасности должен вестись с уважением и пониманием России.

«Я всегда поддерживал глубокий диалог с президентом Путиным и наша ответственность в том, чтобы выработать исторические решения. Я полагаю, что президент Путин к этому готов», - заявил Макрон в интервью еженедельной газете Le Journal du dimanche.

Он добавил, что именно с таким настроем направляется в понедельник в Москву.

«Геополитическая цель России сегодня явно не Украина, а прояснение правил сосуществования с НАТО или ЕС», - сказал французский президент.

По его мнению, эффективный и устойчивый диалог Запада с Россией «не может и не должен происходить через ослабление какого-либо европейского государства».

«Обеспечение и гарантии безопасности стран Балтии, Польши или Румынии являются важными и первоочередными. Безопасность и суверенитет Украины или любого другого европейского государства не могут быть предметом какого-либо компромисса, так же как для России правомерно ставить вопрос о своей собственной безопасности», - продолжил президент.

«Мы, европейцы, должны контролировать период после «холодной войны», потому что у нас есть друзья - суверенные европейские государства, которые добились своей независимости тридцать лет назад и которые живут всё еще свежими воспоминаниями о травмирующих отношениях с Россией», - считает Макрон.

По его словам, необходимо защищать «европейских братьев, предлагая новый баланс, способный сохранить им суверенитет и мир».

«Это нужно делать одновременно при уважении России и понимании нынешних собственных травм этого великого народа и этой великой страны», - подчеркнул президент Франции.

В минувшую пятницу сообщалось, что Макрон посетит Россию 7 февраля.

«Путин и Макрон договорились о том, что Макрон будет в понедельник в Москве. В понедельник будут переговоры российско-французские. И будет совместная пресс-конференция», - сказал тогда пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, это важный визит и на повестке дня много тем.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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